Vivy: Fluorite Eye's Song piace, l'anime dall'autore di Re:Zero diventa un Web Manga

Vivy: Fluorite Eye's Song sembra avere tutte le carte in regola per diventare un successo, e i numeri registrati dopo i primi tre episodi hanno convinto MAGCOMI ad approvare un adattamento Web Manga. Per l'opera si tratta del secondo adattamento ufficiale ricevuto in due mesi, dopo quello per una light novel annunciato a fine febbraio.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al poster realizzato per pubblicizzare l'adattamento Web Manga, ora in corso con pubblicazione mensile sul sito ufficiale di MAGCOMI. Il primo capitolo è disponibile gratuitamente sul sito web, ma purtroppo al momento l'unica lingua disponibile è il giapponese. Per quanto riguarda l'adattamento light novel, il primo Volume sarà acquistabile a partire dal 30 aprile 2021, e in calce potete dare un'occhiata alla Cover.

Purtroppo nessuno di questi prodotti sarà disponibile al lancio in Italia, inclusa la serie anime che per il momento rimane inedita. Vi ricordiamo che in Giappone sono già state trasmesse le prime tre puntate dell'anime, e che la produzione è curata da WIT Studio alle animazioni (L'Attacco dei Giganti Stagioni 1/3, Great Pretender) e Tappei Nagatsuki (Re:Zero) ed Eiji Umehara (ChäoS;Child) alla sceneggiatura. In futuro, in caso di successo, la serie potrebbe arrivare in streaming anche in terra nostrana.

