Viz Media conferma l'anteprima in inglese di ne0;lation, nuovo manga di Shonen Jump

Attraverso la versione digitale in inglese di Weekly Shonen Jump, la casa editrice Viz Media ha recentemente confermato che ne0;lation, nuovo manga scritto da Tomohide Hirao e illustrato da Mizuki Yoda, esordirà in Nord America il prossimo 10 dicembre come parte dell’iniziativa “Jump Start”.

Annunciato solo qualche giorno fa, attraverso le pagine del 52° numero di quest’anno di Shonen Jump edito da Shueisha, ne0;lation è il secondo dei tre nuovi manga che nel mese di dicembre approderanno sullo storico settimanale nipponico. Il primo capitolo sarà pubblicato anche in Giappone lunedì 10 dicembre 2018.

In passato Tomohide Hirao e Mizuki Yoda hanno lavorato assieme ad un breve manga intitolato ne0. Composta da tre capitoli soltanto, l’opera è stata serializzata su Jump Giga di Shueisha tra i mesi di maggio e luglio 2018. La coppia di autori, nel 2016, ha inoltre realizzato un fumetto one-shot intitolato “Legacy” e pubblicato su Shonen Jump come parte dell’undicesima Gold Future Cup.

Adottata ormai da qualche tempo dall’editore Viz Media, l’iniziativa “Jump Start” consiste nel pubblicare i primi capitoli di un nuovo manga simultaneamente alla versione originale giapponese. Per esempio, questa settimana la divisione inglese di Shonen Jump ha presentato in anteprima Chainsaw Man, il nuovo manga di Tatsuki Fujimoto. Il 17 dicembre toccherà invece a Gokutei Higuma di Natsuki Hokami.