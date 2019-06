Viz Media porterà merchandise esclusivo di Naruto durante l'Anime Expo 2019

L'Anime Expo 2019, come ogni anno, promette di portare moltissime esclusive riguarod a serie nuove e passate. Per quanto riguarda serie nuove, solamente pochi giorno fa siamo venuti a conoscenza del fatto che la premiere di My Hero Academia 4 sarà mostrata in occasione dell'evento, mentre sappiamo che ci saranno novità anche per i fan di Naruto.

Durante l'Anime Expo 2019, che ricordiamo si terrà i primi di luglio, sarà celebrata la serie di Sword Art Online e sappiamo che il creatore di Akira, Katsuhiro Otomo, sarà ospite. Inoltre, dal recente tweet che potete trovare in calce alla notizia, possiamo scoprire che Anime Expo e Viz Media collaboreranno per portare del nuovo merchandise esclusivo di Naruto.

Dalle immagini pubblicate, scopriamo che i vari gadget acquistabili, includeranno skateboard, borracce di alluminio e magliette, tutti a tema Naruto Shippuden, il sequel originale della serie Naruto. È sicuramente interessante la scelta di portare la serie Shippuden, nonostante oggi l'attenzione sia tutta sulle avventure del figlio con Boruto: Naruto Next Generations.

Vi ricordiamo infine, che proprio in Boruto: Naruto Next Generations abbiamo assistito al ritorno di Sasuke per affrontare una pericolosa missione, mentre tornando Naruto, vi consigliamo di dare un'occhiata ad uno splendido cosplay di Ino Yamanaka.