Viz Media rivela la cover del nuovo manga di Star Wars basato sul romanzo di Ken Liu

L'editore Viz Media ha annunciato la pubblicazione di un nuovo manga di Star Wars, una trasposizione del romanzo uscito nel 2017 "The Legends of Luke Skywalker". L'editore ha rivelato la cover art dell'opera sul suo profilo Twitter.

La messa in commercio del manga è fissata per Gennaio 2020, e dalla cover che potete osservare in calce si scorge il protagonista dell'opera, un giovane Luke Skywalker tratteggiato con uno stile tipicamente nipponico, ma allo stesso tempo confacente al personaggio.

Star Wars: The Legends of Luke Skywalker sarà un adattamento dell'originale romanzo Young Adult scritto da Ken Liu, e vedrà un repertorio artistico composto da autori quali Akira Himekawa (l'autore del manga di The Legend of Zelda), Haruichi (autore del manga Star Wars: Leia - Ordeal of the Princess), Akira Fukaya, Takashi Kisaki e Subaru.

La realizzazione dell'opera è frutto della collaborazione tra Disney e Viz Media, che di recente ha visto nascere anche l'adattamento manga di Frozen 2.

L'editore descrive con la seguente sinossi le premesse dell'opera:

"Chi è Luke Skywalker? Attraverso le galassie molti hanno sentito il suo nome, ma pochi hanno incontrato il leggendario Jedi. Ci sono coloro che lo definiscono uno spietato criminale di guerra, altri dicono che non è nemmeno un umano, ma un droide! Sia che si tratti di un mito o un uomo, coloro che affermano di aver incontrato l'elusivo Luke Skywalker hanno tutti un'avventura indimenticabile da condividere. Star Wars: The Legends of Luke Skywalker abbina potenti autori di manga giapponesi a miti ispiratori su Luke Skywalker, originariamente scritto come un romanzo in prosa dallo scrittore best seller Ken Liu."

Le serie a fumetti di Star Wars dedicate A Darth Vader e Doctor Aphra torneranno nel 2020. Recentemente, la Marvel ha annunciato una nuova serializzazione di Star Wars.