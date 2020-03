Vladlove: il nuovo anime di Mamoru Oshii si mostra in nuove immagini

Ci sono registi che hanno contribuito in modo sostanziale a stravolgere l'animazione nipponica tramite i propri capolavori. Tra questi nomi, un posto d'onore è riservato al talentuoso Mamoru Oshii, il regista di Ghost in the Shell, che è attualmente al lavoro su un nuovo progetto televisivo.

L'annuncio di Vladlove ha colto gli appassionati di anime con il fiato sospeso, in quanto erano diversi anni che il mitico regista non concedeva il proprio talento all'industria nipponica. Ad ogni modo, la serie televisiva in 12 episodi debutterà nella stagione autunnale sotto lo studio Production I.G. (Haikyuu!).

A tal proposito, nelle ultime ore sono trapelate in rete nuove informazioni in merito all'opera, nella fattispecie una locandina promozionale inedita e alcuni character design dei personaggi, allegati in calce alla notizia. La serie è identificata come un lavoro originale di Mamoru Oshii, mentre la direzione è affidata a Junji Nishimura (Ranma). Il character design omonimo, invece, è affidato a un celebre animatore veterano della Monogatari Series, Issei Aragaki.

Vladlove narra la storia di Mitsugu Bamba, una liceale che trova uno scopo nella donazione di sangue. Spesso Mitusgu fa visita alla banca del sangue per donare il proprio sangue, nonostante sia trattata con diffidenza dall'infermiera. Alla stessa banca, un giorno, incontra una bellissima ragazza che sembra arrivare da un altro Paese. In un primo momento, la ragazza appare pallida e in fin di vita, ma ben presto si scatena e mette a soqquadro la banca del sangue. Dopo aver perso i sensi, Mitsugu decide di portarla a casa con sé.