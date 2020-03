Vladlove: il nuovo anime di Mamoru Oshii si mostra in un lungo video promozionale

Mamoru Oshii è uno di quei registi che ha impresso il proprio nome nella storia dell'animazione nipponica, grazie a un talento che ha dato alla luce alcuni dei più grandi capolavori della cinematografia mondiale, tra cui spicca il celebre Ghost in the Shell. Attualmente, il director è alle prese con il suo nuovo anime, Vladlove.

Il ritorno nel mondo dell'animazione tramite una serie televisiva, dopo lunghi anni d'assenza dall'industria, avverrà insieme a Production I.G., lo studio che da tempo accompagna le produzioni del regista. Ad ogni modo, il debutto di Vladlove è atteso per la stagione autunnale e ci accompagnerà per 12 puntate. Della serie sono disponibili immagini e diverse informazioni circa il cast e la trama dell'opera che qui segue:

"La storia narra delle avventure di Mitusgu Bamba, una ragazza che ha trovato uno scopo nella donazione di sangue e proprio per questo si reca spesso in una Banca del Sangue per donarne parte del proprio, nonostante sia trattata con diffidenza dall'infermiera. Un giorno, alla Banca del Sangue, incontra una ragazza bellissima che sembra venire da oltreoceano. In un primo momento, sembra che la ragazza stia per svenire, ma all'improvviso si scatena e inizia a mettere a soqquadro la Banca. Dopo aver perso conoscenza, Mitusgu decide di portarla con sé a casa."

Nelle ultime ore, inoltre, è stato diffuso in rete un lungo video promozionale di quasi 4 minuti, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dove potete farvi un'idea della qualità tecnica della produzione. La compagnia Ichigo Animation ha rivelato che Vladlove arriverà in concomitanza con tutto il mondo, presumibilmente anche in Italia, seppur non è chiaro sotto quale distributore.