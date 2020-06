Vladlove: nuovo trailer per l'anime dall'autore di Ghost in the Shell

Molti fan sono rimasti delusi dal recente rinvio di Vladlove, l'anime di Mamoru Oshii inizialmente programmato per l'autunno del 2020. Lo studio di animazione comunque non ne ha valuto sapere di far calare l'hype e così, poche ore fa, ha deciso di pubblicare a sorpresa un nuovo trailer con tanto di informazioni su cast e staff al lavoro sull'opera.

Secondo quanto rivelato dal video promozionale reperibile in cima all'articolo, il ruolo della protagonista Mitusgu Bamba è stato affidato ad Ayane Sakura (Ochaco Uraraka in My Hero Academia), mentre Mai Vlad Transylvania è stata interpretata da Rina Hidaka (Silica in Sword Art Online, Millim Nova in Vita da Slime). Oltre ai componenti del cast annunciati in precedenza, è stato confermato che Kenta Miyake, Kaito Ishikawa, Ryunosuke Watanuki e Taro Kiuchi hanno rispettivamente prestato la loro voce a Masaumi Katsuno, Okada, Kambara e Horita. Potete dare un'occhiata a questi nuovi personaggi in calce all'articolo.

Per quanto riguarda lo staff di Vladlove invece, è stato annunciato che i ragazzi di Production I.G hanno prestato supporto a Ichigo Animation curando la parte sonora dell'anime, sotto la direzione del celebre rumorista giapponese Aube.

Vladlove è un anime originale e la prima stagione sarà composta da 12 episodi, di seguito potete leggere la sinossi: "La storia narra delle avventure di Mitusgu Bamba, una ragazza che ha trovato uno scopo nella donazione di sangue e proprio per questo si reca spesso in una Banca del Sangue per donarne parte del proprio, nonostante sia trattata con diffidenza dall'infermiera. Un giorno, alla Banca del Sangue, incontra una ragazza bellissima che sembra venire da oltreoceano. In un primo momento, sembra che la ragazza stia per svenire, ma all'improvviso si scatena e inizia a mettere a soqquadro la Banca. Dopo aver perso conoscenza, Mitusgu decide di portarla con sé a casa".

