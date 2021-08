La voce di Boruto ha contratto il Covid-19: l'anime si ferma?

Una brutta notizia ha sconvolto la community di Boruto: Naruto Next Generations e lo staff di Studio Pierrot. La doppiatrice Yuko Sanpei, doppiatrice di Boruto Uzumaki, ha contratto il Covid-19. Quali conseguenze ci saranno per la serie animata?

La pandemia da Covid-19 torna a far paura in Giappone, nazione colpita duramente dalla variante Delta. Mentre il governo corre ai ripari estendendo lo stato d’emergenza, la situazione sembra essere in procinto di precipitare nuovamente. L’industria anime è pronta per ricevere un ulteriore batosta e la prima “vittima” di questo nuovo cataclisma potrebbe essere la trasposizione anime di Boruto: Naruto Next Generations.

Yuko Sanpei, voice actor di Boruto Uzumaki, è risultata positiva al test Covid-19. La doppiatrice, dopo aver mostrato sintomi febbrili nella giornata di martedì, ha effettuato un tampone, il cui verdetto è stato purtroppo positivo. Al momento, come da lei rivelato in un comunicato pubblicato sui social, si sta sottoponendo a cure mediche nella propria abitazione, per cui dovrebbe essere fuori pericolo.

“Ho ricevuto un test positivo come annunciato dall’ufficio. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato. Sto osservando la situazione a casa, ma farò del mio meglio per curarmi e segnalare una completa guarigione il prima possibile”.

Che la serie anime di Boruto subisca uno stop per tale motivo è altamente improbabile. Quasi sicuramente la doppiatrice avrà già effettuato le sessioni di registrazione in sala doppiaggio per almeno i prossimi 3-4 episodi, un lasso di tempo che le permetterà di riprendersi al meglio per poi proseguire con il suo lavoro in totale sicurezza.

