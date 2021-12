Joji Yanami è scomparso: il tributo dei colleghi alla voce narrante di Dragon Ball

La community di Dragon Ball è stata colpita da una notizia terribile. A inizio dicembra, la voce narrante della serie anime è scomparsa alla veneranda età di 90 anni. Ecco il tributo di un collega al doppiatore giapponese Joji Yanami.

Il quotidiano sportivo giapponese Nikkan Sports ha recentemente annunciato la dipartita di Yanami. Questa infausta notizia è stata in seguito confermata da Aoni Production, l'agenzia che ha rappresentato il doppiatore giapponese per buona parte della sua carriera. Il voice actor sarebbe scomparso, all'età di 90 anni, il 3 dicembre 2021.

Juji Yanami ha segnato il mondo del doppiaggio giapponese, prestando la sua voce a numerosi personaggi. Il suo nome è legato a doppio filo con quello di Dragon Ball Z, anime in cui ha doppiato Re Kaioh, il Mago Babidi, e diversi altri protagonisti. Non solo, Yanami è stato anche la voce narrante di DBZ e del sequel Dragon Ball Super. Tra gli altri anime di rilievo a cui ha lavorato vi sono Astro Boy, GeGeGe no Kitaro e Inuyasha.

In memoria del suo collega, su Twitter, Toshio Furukawa, conosciuto per aver doppiato Piccolo, ha condiviso alcuni pensieri, che trovate in calce all'articolo. Furukawa, si è detto profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Yanami, e che lavorare al suo fianco e trascorrere del tempo accanto a lui è stato un onore.

Purtroppo, dunque, Joji Yanami non avrà mai la possibilità di lavorare a Dragon Ball Super Stagione 2. Vi salutiamo lasciandovi alle ultime novità sulla trama di Dragon Ball Super: Super Hero.