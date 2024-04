Le voci sulle condizioni e sui salari di MAPPA? Tutto falso per un'animatrice

MAPPA ha conquistato il titolo di erede della Madhouse degli anni 2000, stupendoci con capolavori come Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e Vinland Saga 2. Tuttavia, la sua fama si macchia da tempo di ombre per le condizioni lavorative imposte ai suoi dipendenti. Ma tutte queste voci sono vere?

Dopo le critiche ricevute per il nuovo anime, MAPPA ora si trova a dover rispondere a "nuove" accuse. Numerosi artisti del settore denunciano le pratiche dello studio: scadenze strettissime e turni massacranti sono la norma. Questo spiega il caso dell'episodio di Mahoraga vs Sukuna, trasmesso in televisione ancora incompleto. Infatti, la seconda stagione di Jutsu Kaisen, sebbene tecnicamente impeccabile, è frutto del lavoro estenuante di centinaia di dipendenti sottopagati.

Attualmente, in rete è comparso un post di CJDLuffy che accusa nuovamente MAPPA. Secondo l'autore del post, l'animatore della scena di Jujutsu Kaisen avrebbe ricevuto solo 15,2€ per 10 ore di lavoro. Tuttavia, una delle animatrici che ha lavorato alla scena ha chiarito che 2.500 yen (15,2€) erano il compenso per ogni taglio (cambio di inquadratura), non per l'intera scena. Ha dichiarato anche di aver ricevuto un compenso aggiuntivo per i genga (keyframe).

Pur non giustificando le condizioni di lavoro e confermando che, se paragonato a quello che pagano negli Stati Uniti, 2.500 yen a taglio sono una cifra bassa, l'animatrice ha ammesso di aver accettato il progetto per lavorare con un regista che ammira. Un'esperienza che l'ha portata a decidere di negoziare prima con gli studi d'animazione i compensi per il proprio lavoro.

