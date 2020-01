Voglia di classici? La leggenda di Biancaneve arriva su Sky il 27 gennaio

La storica serie anime italo-giapponese La leggenda di Biancaneve, conosciuta anche come "Biancaneve" in Italia, tornerà in televisione sul canale 133 di Sky a partire dal prossimo 27 gennaio, grazie agli sforzi congiunti di Man-Ga e Yamato Video. La notizia è stata confermata tramite il post Facebook visibile in calce.

Per chi non lo sapesse, La Leggenda di Biancaneve fu prodotta nel 1994 dalla italiana Mondo TV e dalla giapponese Tatsunoko Production. La serie, composta da 52 episodi, ottenne un buon successo in tutto il mondo e garantì ai produttori il via libera per la creazione di tre film riassuntivi: La leggenda di Biancaneve, Riccardo di Albertville e Il re della foresta.

L'anime in Italia venne distribuito in edizione home video circa 10 anni dopo la prima trasmissione tv, prima tramite alcune collezioni VHS e dopo in una più recente versione DVD.

Nell'ultimo periodo, Yamato Video e Man-ga sembrano essersi interessati particolarmente al rispolvero dei grandi classici, tra cui figurano anche Berserk e Ken il guerriero. Sul canale YouTube ufficiale di Yamato comunque potete anche trovare serie più recenti, come Fire Force e DanMachi.

E voi cosa ne pensate? Guarderete questo grande classico in tv? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!