Voglio mangiare il tuo pancreas: arriva su Amazon Prime Video l'emozionante film

Con un annuncio a sorpresa Amazon ha aggiunto al proprio catalogo Voglio mangiare il tuo pancreas, film d'animazione uscito nel 2018 nelle sale giapponesi e tratto dal romanzo omonimo di Yoru Sumino. Il film arrivato nei cinema italiani grazie a Dynit ha saputo emozionare persone di ogni genere ed età grazie ad una trama agrodolce e tenera.

Avendo un account Amazon Prime, a partire da oggi nella sezione anime sarà disponibile il lungometraggio firmato da Shinichiro Ushijima, che andrà ad arricchire la nutrita lista di anime disponibili sulla piattaforma streaming. Il film narra le vicende del timido e impacciato Haruki Shiga e la sempre allegra e vivace Sakura Yamauchi, due compagni di classe dal carattere agli antipodi che si avvicineranno grazie ad un terribile segreto. Il ragazzo infatti dopo essere venuto a conoscenza del tumore al pancreas che ha colpito la ragazza, deciderà di starle vicino in quelli che si prospettano essere gli ultimi brevi attimi della sua vita.

Se ancora non avete avuto modo di recuperalo, vi consigliamo assolutamente di farlo. Preparate i fazzoletti per un film che sarà capace di trasmettervi emozioni autentiche. Se siete interessati ad un nostro parere sul film, qui trovate la nostra recensione di Voglio Mangiare il tuo pancreas. Se invece siete alla ricerca di altro, qui trovate quelli che per noi sono i 10 anime imperdibili su Amazon Prime Video.