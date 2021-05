Volete essere come Gojo e Nanami di Jujutsu Kaisen? Ora potete comprare i loro occhiali

Gege Akutami ha deciso di ambientare il suo Jujutsu Kaisen ai giorni nostri. Gli stregoni dell'accademia Jujutsu di Tokyo si sono messi in bella vista durante la prima stagione prodotta da Studio MAPPA, e il risultato è stato eccelso. La trama ha convinto e i personaggi sono risultati essere molto accattivanti.

Ci sono stati personaggi che hanno affascinato sia il pubblico maschile che quello femminile. Tra le icone di Jujutsu Kaisen al maschile c'è indubbiamente il potentissimo Satoru Gojo, lo stregone più forte e che è comparso fin da subito nell'anime. Un suo allievo, lo stoico Kento Nanami comparso poco più tardi, anche ha fatto breccia nel pubblico. E se vi piacerebbe essere come loro, ora avete l'opportunità di imitarli con un paio di occhiali.

Dopo qualche mese dal primo annuncio, la Bandai Fashion Collection ha messo in vendita due paia di occhiali ispirati a quelli indossati da Gojo Satoru e da Kento Nanami in Jujutsu Kaisen. In accompagnamento, ci sono l'astuccio per riporli e una pezzolina per la pulizia dei vetri con impresse le immagini dei personaggi. Gli oggetti sono disponibili per l'ordine in Giappone sul sito ufficiale di Bandai Fashion Collection fino al 13 giugno, al costo di 14.850 yen ciascuno. L'ordine sarà consegnato a ottobre, mentre in calce potete osservare la galleria di immagini. Quale delle due comprereste?