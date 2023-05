Volete essere come Majin Bu? Ora arrivano i biscotti di Darbula da Dragon Ball Z

Dragon Ball è l'anime più famoso al mondo e per questo il merchandising che vi ruota intorno è parecchio. Ogni tipo di idea è stata sicuramente applicata all'universo creato da Akira Toriyama, con partnership di ogni tipo pubblicizzate in rete. Adesso è arrivato un altro prodotto molto particolare a tema Dragon Ball che unisce due personaggi.

Durante la saga di Majin Bu ha fatto la sua comparsa questo guerriero rosa paffuto e dall'aspetto giocoso, che però in realtà è una macchina di terrore. Grazie alla sua antenna, può trasformare le persone che ha intorno in vari oggetti, anche se principalmente tende a trasformarli in caramelle, cioccolatini e biscotti. E proprio quello che sarebbe dovuto essere un alleato è morto per questo motivo.

Darbula, che fino a quel momento aveva aiutato il mago Babidi a raggiungere il risveglio di Majin Bu, è il primo ad affrontare il demonio rosa. Il re degli inferi non ha avuto scampo, perendo nel giro di pochi attacchi e finendo quindi trasformato in biscotto, per poi essere divorato. Da ora, anche voi potete calarvi nei panni di Majin Bu grazie a questo stampo per biscotti di Darbula. I fan di Dragon Ball Z più accaniti potranno quindi realizzare dei biscotti dalla forma atipica, come si vede nella foto in basso. Lo stampo in silicone è proposto al prezzo di 20 dollari da Big Bad Toystore.

E sempre nelle ultime settimane, sono state prodotte delle magliette di Dragon Ball x Uniqlo che raccontano la storia di Goku e compagni.