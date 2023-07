Volete imparare a giocare a Yu-Gi-Oh!? Il nuovo Starter Deck doppio fa per voi

Mentre Konami rivoluziona le rarità di Yu-Gi-Oh! con la nuova Rarity Collection, in uscita nel corso dell'autunno, la casa giapponese punta ai neofiti e ai "ritorni di fiamma" con un particolare starter deck "doppio" di Yu-Gi-Oh!, pensato per far duellare due giocatori esattamente come nell'anime.

Lo Starter Deck è stato inserito da pochi giorni sul sito web di Konami Europa, perciò per il momento non ci sono ancora delle immagini ufficiali del prodotto. Tuttavia, quest'ultimo uscirà in tutta Europa, Italia compresa, il 26 ottobre e sarà dedicato principalmente ai nuovi duellanti, permettendo loro di apprendere le basi del TCG insieme ad amici e famigliari, in appositi duelli uno contro uno, o anche da soli.

Il set, che di fatto è uno Starter Deck vero e proprio, comprende due mazzi da 44 carte diverse ciascuno: questi mazzi saranno composti da 40 carte da Main Deck e da 4 carte da Extra Deck a testa. In totale, nel pack saranno presenti 88 carte, di cui 80 comuni e 8 Ultra Rare. Vi invitiamo comunque a non confondere questo prodotto con lo Structure Deck Pulse of The Red King, in arrivo a settembre e dedicato all'Arcidemone Drago Rosso.

I due deck, di cui ancora non conosciamo la composizione, saranno pensati per farvi toccare tutte le meccaniche di Yu-Gi-Oh!, a partire dai tradizionali mostri con effetto, mostri normali e carte magia e trappola per arrivare fino ai mostri fusione, ai synchro e persino agli XYZ. Resta invece da capire se anche altri tipi di carte, come i rituali, i Pendulum e i Link verranno inclusi nel mini-set.

In ogni caso, a guidarvi nelle vostre prime partite sarà un vero e proprio fumetto didattico da 64 pagine che, riprendendo lo stile dei duelli dell'anime e del manga di Yu-Gi-Oh!, vi guiderà attraverso uno scontro scriptato, cioè non-randomizzato, tra due duellanti.