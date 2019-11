Volete sapere com'erano i personaggi di My Hero Academia da bambini? Ci pensa il sensei

Kohei Horikoshi, uno degli autori di manga più importanti degli ultimi anni, è alle prese con una delle opere che attualmente è tra le colonne portanti di una grandiosa rivista come Weekly Shonen Jump, My Hero Academia. I personaggi di questo delizioso gioiellino action, infatti, sono beniamini di un pubblico estremamente numeroso.

C'è molta apprensione per il capitolo 249 di My Hero Academia, che ha gonfiato le attese dei fan con un teaser promozionale che ha scatenato le migliori aspettative. Ma mentre l'attesa procede regolarmente, Horikoshi sensei ne ha approfittato per dedicare al secondo volume di My Hero Academia Smash!! un disegno in cui illustra i protagonisti della sua opera da bambini.

L'immagine in questione, che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia, ha fatto impazzire i fan per la genuinità e la simpatia di un semplice disegno, ma anche per aver permesso ai lettori di conoscere l'aspetto fanciullesco dei propri personaggi preferiti. Un'idea apprezzata e senza alcun dubbio azzeccata, che manifesta il grande interesse dell'autore di scoprire poco a poco ogni curiosità in merito alla sua opera.

Ricordiamo, infine, che questa settimana il nuovo capitolo di My Hero Academia uscirà regolarmente dopo una breve pausa, seppur queste stiano preoccupando i fan per la frequenza con la quale si stanno susseguendo. E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica illustrazione di Kohei Horikoshi? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.