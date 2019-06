Volete il vecchio adattamento italiano di Neon Genesis Evangelion? È su Pornhub!

Le polemiche sul nuovo doppiaggio di Evangelion si sono fatte sentire da tutti gli abbonati a Netflix in questi giorni: i fan, rispetto al più recente adattamento, sembrano preferire di gran lunga quello proposto da Dynit nel 1997. Quella stessa versione, a quanto pare, ora è presente su Pornhub.

Il celebre sito dedicato alla pornografia presenta, nel momento in cui vi stiamo scrivendo, perlomeno i primi episodi della serie TV cult di Hideaki Anno, ritenuta all'unanimità come un vero e proprio capolavoro fondante dell'animazione giapponese. Per questioni di decenza e pudore eviteremo di linkarvi la piattaforma o di riportarvi screen (in cui potrebbero apparire banner e pop-up un po'... spinti), ma vi basterà effettuare la ricerca sul sito web.

Non è la prima volta che qualche utente burlone carica un prodotto su Pornhub che non abbia nulla a che fare con il porno. Recentemente, infatti, persino Dragon Ball Super: Broly è finito su Pornhub, addirittura molto prima che arrivasse in alcuni Paesi del mondo, tra cui l'Italia. Questo perché, dopo la release giapponese di dicembre scorso, la pellicola giunse nelle sale americane il 16 gennaio 2019: in seguito al lancio negli USA, la proliferazione di copie digitali illegali diffuse in rete (e recanti il doppiaggio in inglese) è diventata inarrestabile, al punto che il film Toei Animation giunse persino su You Tube - per poi essere prontamente cancellato dopo poche ore.

Intanto noi vi abbiamo proposto, in queste ore, un intenso speciale sulla storia di Neon Genesis Evangelion, un viaggio attraverso lo sviluppo del leggendario capolavoro di Hideaki Anno.