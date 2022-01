La volontà della D: ONE PIECE tra determinazione, sogni e diavoli nel suo significato?

Eiichiro Oda negli anni ha creato un mondo intero, intriso di storia e misteri, tanto da dare vita a un'intera mitologia in ONE PIECE. Ci sono ancora tante cose che vanno ben spiegate, e di sicuro il mangaka lo farà con il passare dei capitoli, e uno di questi misteri che potrebbero sconvolgere il mondo è la volontà della D.

Una lettera misteriosa che si trova nel nome di alcuni personaggi importanti di questo mondo. Una lettera che sembrava inizialmente assegnata casualmente ma che col tempo si è rivelata più importante del previsto, rivelando la presenza di un vero e proprio clan della D. Il significato di questa lettera in ONE PIECE ancora deve essere svelato e su di esso ruotano ovviamente varie teorie che presto o tardi avranno conferma oppure no.

Cosa può significare la D in ONE PIECE? Eiichiro Oda si è sicuramente rifatto a una parola inglese se ha deciso di che la D è l'iniziale di un termine in particolare. Supponendo che sia la lettera iniziale, allora molte ipotesi indirizzano a termini come Determination (determinazione) e Dream (sogno), tra i più menzionati tra i fan. Tuttavia le teorie non finiscono qui, e si concentrano anche su un altro termine: Devil (diavolo).

Il Governo Mondiale ritiene il clan della D il nemico più grande di dio, ovvero i draghi celesti e, presumibilmente, anche Im-sama. Pertanto, la scelta dei diavoli potrebbe essere la più azzeccata in questa situazione. Che la volontà della D sia la volontà dei diavoli che vogliono rovesciare il mondo di ONE PIECE?