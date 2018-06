Voltron: Legendary Defender, gli showrunners parlano dei piani futuri e della stagione 6

Voltron: Legendary Defender torna con la sesta stagione su Netflix americano. Recentemente sono stati intervistati i produttori esecutivi e showrunner Lauren Montgomery e Joaquim Dos Santos, che hanno ricordato dove Voltron ci ha lasciato con la scorsa stagione e hanno accennato che direzione prenderà l'anime.

"Quindi Lotor è diventato il legittimo imperatore, ma sfortunatamente non tutti i cittadini dell'Impero di Galra sono d'accordo", spiega Montgomery. "Così hanno un impero molto fratturato. È fondamentalmente vi è una guerra civile all'interno del Galra. E la coalizione di Voltron sta cercando di lavorare con Lotor, per riconquistare più pace possibile nell'universo".

"Ed è qui che abbiamo lasciato le cose" dice Dos Santos. "Ovviamente Lotor ha ancora molto da rivelare, e penso che sia stata una sorta di elemento della sua personalità che abbiamo lasciato in sospeso volontariamente, perché vogliamo che le persone si sentano un po' a disagio su ciò che sono esattamente i suoi piani ".

Insomma, mantenere un'opera di tale livello e con un cast di eroi coerente e che si evolva nel tempo non è una sfida da poco.

"Sì, è difficile di sicuro" ammette Montgomery. "Cerchiamo solo di fare in modo che almeno i personaggi più importanti ottengano il loro spazio. Non saremo in grado di dare ad ogni singolo membro di sfondo il loro intero arco. Sfortunatamente, siamo incappati in uno show in cui avevamo già sette personaggi principali fin dal primo giorno. "

Dos Santos poi ha fatto un cenno ai fumetti di Lion Forge e ha spiegato che sarebbe un suo desiderio scrivere romanzi di Voltron o qualcosa del genere, magari delle mini saghe di fumetti.

Infine Montgomery conclude: "Spero che le persone apprezzino davvero la prossima stagione. So che siamo davvero orgogliosi di dove arrivi. Penso che ci saranno molte risposte alle domande in questi ultimi sette episodi di questo arco, e spero che anche i fan siano contenti di ciò che proporremo".

"Sì, sono d'accordo", aggiunge Dos Santos. "Siamo super entusiasti di ciò che sta per accadere. E siamo davvero molto orgogliosi di questo. Siamo felici di tutti, ma questo arco, in particolare, ha un sacco di cose davvero interessanti in arrivo".

Pare insomma che questa stagione prometta faville. Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni?