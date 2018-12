Voltron: Legendary Defender, rivelato il nuovo trailer dell'ultima stagione

Netflix e Dreamworks hanno deciso di concludere il titolo che li ha visti collaborare dopo ben otto stagioni. Voltron: Legendary Defender arriverà oggi 14 dicembre sulla piattaforma streaming, ma intanto possiamo gustarci il secondo e ultimo trailer ufficiale.

Grazie a DreamWorks TV, possiamo dare uno sguardo a ciò che i protagonisti dovranno affrontare in Voltron: Legendary Defender prima che la storia giunga alla fine. Il trailer ci mostra pochi dialoghi ma molte scene interessanti: il video parte con alcuni flashback riguardanti l'impero Galra e il suo passato, sfumando poi in alcuni scorci della storia di Altea, per poi culminare con una delle guerre galattiche più grandi mai viste. I paladini partono per la guerra con i loro compagni mecha terrestri ma, a quanto pare, l'universo nasconde minacce ben peggiori di quella Galra, minacce che la coalizione Voltron non si aspetta.

Voltron: Legendary Defender è un prodotto d'animazione partito nel 2016 grazie agli sforzi congiunti di Netflix e DreamWork Animation. La serie è il quarto progetto televisivo dedicato al franchise di Voltron e che ha visto la collaborazione dello showrunner e produttore Joaquim dos Santos e di Lauren Montgomery come supervisore. L'ultima stagione della serie sarà disponibile negli Stati Uniti dal 14 dicembre per un totale di 13 episodi, mentre in Italia Netflix non ha ancora annunciato l'arrivo delle stagioni successive alla seconda.