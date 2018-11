Voltron: Legendary Defender, il trailer dell'ottava stagione

Dreamworks Animation ha diffuso un nuovo trailer dell'ottava stagione di Voltron: Legendary Defender, l'adattamento animato ispirato alla celebre serie televisiva Voltron degli anni Ottanta. Leggiamo le informazioni dopo il salto, mentre in alto potete gustarvi la clip video.

Il reveal del trailer è avvenuto via Entertainment Weekly, che nelle ultime ore ha svelato la clip in esclusiva sulle proprie pagine. Purtroppo non conosciamo ancora i dettagli sul numero di episodi, ma sappiamo che l'ottava stagione di Voltron: Legendary Defender uscirà su Netflix il 14 dicembre 2018. Per il momento possiamo fornirvi la sinossi delle nuove puntate, fornita da Dreamworks Animation:

"Dopo aver salvato la Terra, i Paladini si imbarcano per impedire a Honerva di mettere in moto il suo piano più mortale. Sarà una corsa contro il tempo mentre la Coalizione di Voltron si riunisce dagli angoli della galassia per difendere l’universo una volta per tutte”.

La serie, prodotta dalla Dreamworks, viene distribuita su Netflix negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la divisione italiana della piattaforma streaming, sono state pubblicate fino a questo momento solo due delle sette stagioni finora disponibili.