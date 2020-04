Il volume 10 di Boruto: Naruto Next Generation ha rimosso le censure?

Non è insolito che durante la pubblicazione del tankobon di un'opera vengano effettuate alcune modifiche ai capitoli già pubblicati su rivista. Questi cambiamenti, ovviamente, toccano anche i titoli più famosi come il manga di Boruto: Naruto Next Generations. Ma cos'è stato modificato dagli autori?

A riprova della frequenza di questi cambiamenti, lo stesso Toyotaro ha apportato alcune correzioni al design di Vegeta nell'ultima saga di Dragon Ball Super. Non c'è da stupirsi, dunque, che anche il duo a lavoro sul sequel di Naruto possa apportare alcune modifiche in corso d'opera. Tali scelte, in particolare, sono evidenti in una tavola del volume 10 di Boruto: Naruto Next Generations, la stessa che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia.

Come notato originariamente dall'utente Spiralling Sphere in un post su Twitter, è possibile osservare come l'abbigliamento di Delta sia stato notevolmente modificato. Il potentissimo ed enorme Rasengan del settimo Hokage, infatti, non aveva minimamente scalfito i vestiti del membro dell'Organizzazione Kara. Per dare un senso di maggiore intensità dell'attacco, il sensei ha ridotto a brandelli la tunica, rimuovendo dunque le censure per mostrare il corpo ferito di Delta.

Un piccolo dettaglio ma che dimostra la cura degli autori nel curare anche minimi i particolari nonostante le numerose critiche allo stile di Mikio Ikemoto. E voi, invece, cosa ne pensate di questa leggera modifica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.