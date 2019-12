Il volume 25 di My Hero Academia si mostra con tutti i suoi contenuti speciali

Tomura Shigaraki ci è stato presentato inizialmente come un ragazzo dalla mentalità infantile e folle, alla guida di un gruppo di villain raccattati un po' in giro e senza reali capacità. Nel corso di My Hero Academia ha avuto però un processo di crescita fondamentale parallelo a quello di Deku, percorso che l'ha reso capo di un gruppo potente.

L'antagonista principale dell'opera ha meritato un arco tutto suo in My Hero Academia dove abbiamo potuto conoscerne le disastrose origini. Ciò ovviamente viene espresso anche dal volume 25 della serie, arrivato oggi 4 dicembre 2019 nelle fumetterie nipponiche.

I primi fan che sono riusciti a mettere le mani sul tankobon dell'opera hanno già divulgato in rete i soliti contenuti extra presenti. Naturalmente gran parte è dedicata a Tomura Shigaraki come la copertina e la sovraccoperta, il disegno sulla costina e alcuni dei contenuti.

In calce potete vedere la sequenza di immagini di queste pagine: si parte dalle ragazze della 1-B che salutano il lettore travestite da Babbo Natale, passando poi ai contenuti più importanti del volume. Shigaraki e Deku sono contrapposti nel riassunto della storia, la spalla di Endeavor Burnin che si mostra per la prima volta nei suoi colori e la tuta di Shigaraki in versione 2.

Spiccano anche alcuni membri del gruppo di Re-Destro, ora facenti parte della nuova armata criminale guidata da Shigaraki e il padre di quest'ultimo. Arriva anche un piccolo approfondimento su Dabi e un ringraziamento di Horikoshi per il nuovo film e la nuova stagione dell'anime di My Hero Academia, mentre viene anche annunciato che il personaggio della prossima copertina sarà Endeavor.

My Hero Academia prosegue su Weekly Shonen Jump con un arco dedicato all'eroe fiammeggiante.