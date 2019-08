Il volume 29 di L'attacco dei Giganti si mostra in uno strepitoso teaser

Dopo il timeskip che ha visto la presentazione di Marley e due anni trascorsi con un'evoluzione di tutti i personaggi, dal protagonista Eren Jaeger a Reiner Braun, la serie L'attacco dei Giganti è entrata in quello che è il suo arco finale. Con un colpo di scena dietro l'altro, Isayama sta mettendo contro i ragazzi in sanguinose battaglie.

Come ad ogni uscita di tankobon, la Kodansha ha preparato un video che promuove il volume 29 di L'attacco dei Giganti. La serie, che a breve giungerà a conclusione, mostra brevemente alcuni degli avvenimenti narrati nei capitoli 115, 116, 117 e 118. I lettori giapponesi avranno la possibilità di leggere le nuove storie già pubblicate su Bessatsu Shonen Magazine da oggi 9 agosto.

Il trailer di L'attacco dei Giganti parte con l'esplosione che aveva coinvolto Zeke e Levi, per poi passare ad alcuni flashback di Eren e Zeke quando erano entrambi a Marley. Si passa poi ad alcune scene su Gabi e Falco, i due giovani ragazzini introdotti recentemente nel manga, per poi concludere con l'attacco a sorpresa orchestrato da Marley: i dirigibili dell'impero marleyano arrivano sopra Shiganshina, cogliendo impreparati tutti mentre Eren si prepara a scontrarsi con Pieck e tutti gli altri giganti rimasti in mano ai nemici.

Come si concluderà la storia di L'attacco dei Giganti? Il capitolo 120 ha mostrato un nuovo passo verso la fine.