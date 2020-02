Il Volume 7 di Demon Slayer arriverà ad aprile con una piccola sorpresa

Attraverso un post sul sito web ufficiale, Edizioni Star Comics ha recentemente annunciato che il Volume 7 di Demon Slayer, la celebre opera di Koyoharu Gotouge, raggiungerà le edicole e fumetterie di tutta Italia a partire dal prossimo 8 aprile. Per l’occasione, il Volume conterrà una piccola sorpresa che farà felici gli appassionati.

Di seguito potete leggere il comunicato della casa editrice, consultabile anche cliccando sul link reperibile in calce.

"Nelle prime settimane del nuovo anno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a già superato in patria le vendite del 2019 e il successo del manga non accenna ad arrestarsi, nemmeno nel nostro paese. Qualche settimana fa, vi abbiamo comunicato l’uscita dello Starter Pack di Demon Slayer a tiratura limitata contenente i primi 5 volumi della serie, previsto per il prossimo 8 aprile e vi abbiamo lasciato con la promessa di una sorpresa riguardante l’uscita del volume 7…

Finalmente, possiamo svelarvi di quale sorpresa si tratta: dall’8 aprile sarà disponibile solo in fumetteria una versione speciale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiban. 7, a tiratura limitatissima, che conterrà un set di simpatici e coloratissimi adesivi raffiguranti i personaggi della serie in versione super deformed. Una chicca per tutti gli appassionati di Demon Slayer italiani, originariamente inclusa come gadget speciale nella mitica rivista «SHONEN JUMP»! Che aspettate? Richiedetene subito una copia alla vostra fumetteria di fiducia!"

Il Volume 7 di Demon Slayer arriverà dunque il prossimo 8 aprile, stesso giorno in cui sarà distribuito lo "Starter Pack" contenente i primi 5 Volumi. Il prezzo della nuova uscita sarà di 4,50€.

Cosa ne dite? Acquisterete questa edizione speciale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sui motivi dietro il successo dell'opera invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'intervista concessa dal caporedattore di Weekly Shonen Jump.