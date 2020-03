Il volume 96 di ONE PIECE sarà più lungo: rivelato il conteggio dei capitoli

I tankobon dei manga di Weekly Shonen Jump sono solitamente composti da 192 pagine e, considerato che i capitoli sono essenzialmente composti da 19 pagine per le pubblicazioni di questa rivista, significa che in un tankobon vengono inseriti nove capitoli. Queste regole non si applicano però a manga come ONE PIECE che hanno un conteggio diverso.

Infatti è da diversi anni che Eiichiro Oda non raggiunge più per ONE PIECE un numero di 19 pagine a capitolo, esclusi quelli che vengono introdotti da una doppia pagina a colori. Talvolta infatti il mangaka prepara addirittura storie con un conteggio di 13 o 15 pagine contro le solite 17 che utilizza da anni. Ciò porta i volumi ad avere talvolta un numero di contenuti diverso.

È il caso che accadrà col volume 96 di ONE PIECE che sarà composto di ben 200 pagine e consterà di undici capitoli. Le storie inserite nel tankobon saranno quelle dalla 965 alla 975: ricordiamo che, domenica 8 marzo, sulla piattaforma MangaPlus sarà inserito il capitolo numero 973. Pertanto su Weekly Shonen Jump ancora devono essere pubblicati i capitoli del volume in arrivo ad aprile e che porterà i lettori delle raccolte molto vicini alla storia dei lettori della rivista.

Non si sa se la vicinanza è voluta oppure la pausa a sorpresa di ONE PIECE della scorsa settimana abbia avuto un ruolo non da poco. Intanto i lettori possono già conoscere alcuni contenuti futuri con gli spoiler del capitolo 973 di ONE PIECE.