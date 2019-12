Il primo volume di Shy arriva nelle edicole con un video promozionale

Weekly Shonen Champion è sempre stata una rivista che ha poco risalto rispetto alle maggiori antagoniste shonen, come Weekly Shonen Jump, Magazine e Sunday. La rivista tuttavia sta mettendo a segno buoni colpi, uno dietro l'altro: dopo Beastars che ha ricevuto un anime di Netflix, sta spingendo l'acceleratore sulla nuovissima serie Shy.

Dopo aver conquistato diversi luoghi di internet negli scorsi mesi, Shy è arrivato alla prove del nove. Il manga di Miki Bukimi ha appena fatto il suo esordio sotto formato di tankobon in Giappone e deve conquistare i giapponesi anche sotto questo aspetto.

Il 6 dicembre 2019 è stato messo in vendita nelle varie fumetterie e, certificando quanto Akita Shoten creda nelle potenzialità del manga, è stato preparato un video promozionale per l'evento. Traendo varie immagini dal manga e dai capitoli che compongono il primo volume, Shy si presenta con la sua storia. Nel mondo sfuggito per poco a una minaccia apocalittica, ogni paese ha il proprio eroe. In Giappone c'è l'adolescente Teru Momijiyama, alias Shy, che però deve ancora farne di strada rispetto agli altri eroi.

Della durata di un minuto e mezzo, l'anteprima di Shy che potete vedere in calce introduce rapidamente gli eroi finora apparsi nella serie. Riuscirà Shy a conquistare ancora una volta rete e pubblico?