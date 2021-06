Quanti volumi adatta l'anime di Record of Ragnarok? Ecco da che punto leggere il manga

In corso dal 2017, Shuumatsu no Valkyrie è un manga che ha colpito subito i giapponesi. Pubblicato su Comic Zenon, il trio di autori ha creato un'opera molto sui generis, completamente incentrata sull'azione e senza un personaggio fisso. Star Comics ha portato in Italia Record of Ragnarok, ma adesso anche Netflix ha proposto la sua versione.

A giugno 2021 è partito l'anime di Record of Ragnarok su Netflix, composto da 12 episodi complessivi realizzati da studio Graphinica. In occasione di capire quale sarà la ricezione da parte del pubblico e se ciò comporterà un seguito, analizziamo i capitoli e i volumi adattati dall'anime di Record of Ragnarok per capire da che punto proseguire la lettura del manga.

Con i suoi episodi, Record of Ragnarok copre 19 capitoli, ergo 5 tankobon dell'edizione a fumetti. Il manga seinen, essendo disponibile anche in Italia, è recuperabile in fumetteria. Star Comics al momento ha pubblicato proprio 5 volumi, con l'ultimo di essi reso disponibile il 16 giugno 2021. Considerata la cadenza bimestrale delle uscite, sarà sufficiente attendere agosto 2021 per proseguire la storia ideata da Umemura, Fukui e Ajichika.

Tuttavia l'anime di Record of Ragnarok sembra avere un problema di animazioni, come riscontrato dai primi fan che si sono sottoposti alla visione del titolo su Netflix.