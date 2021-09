Quanti volumi avrà ONE PIECE? Una stima dei tankobon finali

Il capitolo 1000 ha segnato di certo un punto importante per l'opera di Eiichiro Oda. Tuttavia da qualche settimana in Giappone è stato pubblicato anche il volume 100 di ONE PIECE, altro traguardo festeggiato da Shueisha. Tripla cifra per i tankobon, un numero enorme e che in pochi altri possono vantare. E sembra ne siano in programma ancora molti.

Manca ancora un po' alla fine dell'avventura di Rufy, con Oda e la redazione che sembrano convinti di poter chiudere tutto nel giro di qualche altro anno. Fino a poco tempo fa si parlava di cinque anni, quindi ancora qualche centinaio di capitoli per chiudere tutto da parte dell'autore, e ciò porterà anche alla crescita del numero di tankobon. Alla fine quanti volumi avrà ONE PIECE? Proviamo a stimarlo sulla base delle dichiarazioni di autore e redazione.

Inutile dire che Oda potrebbe tranquillamente sfondare il muro dei 200 capitoli circa previsti nei prossimi anni. Quattro o cinque anni, considerate le numerose pause che l'autore si prende dalla pubblicazione, sembrano pochi per risolvere tutte le sotto trame, la storia principale, i segreti e contemporaneamente riportare su pagine tutti i personaggi più importanti. Senza contare inoltre che la saga di Wano ancora deve concludersi.

Supponiamo però che Oda riesca a rispettare questa tempistica e che quindi avremo solo altri 200 capitoli di ONE PIECE. Considerato che attualmente c'è abbastanza materiale per 101 volumi, ONE PIECE potrebbe concludersi con il volume 120 circa. Possibile però che la tempistica venga sforata, ritrovandoci così con un manga lungo circa 125 volumi. Pochi di più, ma abbastanza per vedere la storia continuare per un altro paio d'anni.