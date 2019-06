Ecco da quanti volumi sarà costituito Search and Destroy, nuovo manga di Atsushi Kaneko

Nel corso della giornata odierna, lo scrittore e disegnatore Atsushi Kaneko ha rivelato sul suo account Twitter che il suo nuovo manga Search and Destroy sarà diviso in 18 capitoli per un totale di tre volumi. Kaneko ha anche fatto sapere di essere attualmente al lavoro sul terzo volume, di cui ha pubblicato un'illustrazione.

Atsushi Kaneko ha iniziato la pubblicazione della sua opera, basata sul manga Dororo concretizzatosi grazie al contributo di Osamu Tezuka, sulla rivista TezuComi di Micro Magazine Publishing Company dall'ottobre 2018. La rivista ha inoltre celebrato il 90° anniversario di Osamu Tezuka, nato nel 1928. La compagnia ha quindi previsto l'uscita di 18 numeri mensili, ciascuno dei quali offrirà articoli e approfondimenti sulle opere del dio dei manga a partire da un tema affrontato nei suoi lavori.

Kaneko ha inoltre pubblicato il manga Deathco dal febbraio 2014 fino al gennaio 2018, momento in cui l'opera è giunta alla sua conclusione. Nel 2005 Digital Manga Publishing aveva pubblicato in inglese due dei sei volumi legati al suo precedente lavoro, Bambi and her Pink Gun. Il manga SOIL - sempre realizzato da Kaneko - ha invece portato alla nascita di una serie televisiva live-action nel 2010. SOIL e Wet Moon, entrambe opere del Atsushi Kaneko, sono inoltre ricordate per essere state nominate come Best Crime Comic al Angoulême International Comics Festival francese.