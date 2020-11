Quanti volumi ha Demon Slayer? Guida definitiva alla lettura del manga

Partito nel 2016 su Weekly Shonen Jump, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato serializzato per poco più di quattro anni. È stato grazie all'anime che ha riscosso una popolarità eccezionale, tanto da permettere ai volumi di superare diversi record di ONE PIECE. Ma ciò non ha inficiato sulla storia di Koyoharu Gotouge.

Infatti l'autrice ha deciso di concludere lo stesso il racconto del suo manga con 205 capitoli. Questi, come di consueto, sono stati raccolti in tankobon sotto l'etichetta Jump Comics. Ma quanti volumi ha Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in totale? Facciamo un riepilogo per capire la composizione di questo manga.

La storia principale di Demon Slayer sarà completata con 23 volumi. Al momento in Giappone ne sono usciti 22, mentre il 23° e ultimo sarà pubblicato a dicembre 2020. Tuttavia il mondo creato da Koyoharu Gotouge ha ricevuto e riceverà qualche altro tankobon speciale. Per celebrare l'arrivo nei cinema giapponesi del film Demon Slayer: Infinity Train, è stato pubblicato un volumetto chiamato Demon Slayer 0, che presenta la storia di Rengoku Kyojuro.

Inoltre sono stati prodotti altri due spin-off, delle storie gaiden incentrate su Tomioka Giyuu e di nuovo su Rengoku Kyojuro. Queste due, composte da quattro capitoli in totale, saranno raccolti in un altro volume che in Giappone non ha ancora una data di uscita ufficiale ma che debutterà sicuramente nel 2021. A questo si aggiungono poi quattro light novel che però per la maggior parte narrano di nuovo ciò che è stato visto nella saga a fumetti.

Volete sapere se vale la pena leggere questi volumi? Provate a capirlo con la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.