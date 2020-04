I volumi di Demon Slayer e degli altri manga di Shueisha di maggio sono stati rimandati

Come ogni mese, la Shueisha programma tra il giorno 3 e il giorno 6 la messa in vendita dei volumi tratti dai propri manga. A marzo abbiamo visto una gara a tre tra My Hero Academia, Haikyu!! e The Promised Neverland, mentre ad aprile ha esordito ONE PIECE 96. L'1 maggio doveva fare il suo esordio il volume 20 di Demon Slayer.

Tuttavia l'epidemia di Coronavirus ha messo in difficoltà la casa editrice. Negli scorsi giorni è stata infatti annunciata una modifica nel calendario di uscite di Weekly Shonen Jump. I problemi però si sono spostati anche sui tankobon in uscita il prossimo mese. Ci sono stati infatti ben trenta posticipi, con quelli di Weekly Shonen Jump in primo piano:

Act-Age 11

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Edizione speciale con cartoline

Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru 5

Haikyu!! 43

Guardian of the Witch 1

A cui si aggiungono titoli famosi da Jump SQ, Shonen Jump+, Saikyo Jump e V-Jump. Tra i nomi più noti di queste altre riviste ci sono:

Spy x Family 4

Summer Time Rendering 10

World’s End Harem 11

The New Prince of Tennis 29

Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc 4

One Piece Stampede Part I

One Piece Stampede Part II

Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!! 2

Super Dragon Ball Heroes: Ankoku Makai Mission!! 3

Boruto: Saikyo Dash Generations 3

Boruto: Naruto Next Generations 11

Tutti i tankobon in questione sono stati rimandati dal primo al 13 maggio 2020 per adottare misure contro il Coronavirus. In caso ci siano evoluzioni negative della situazione non è però da escludere un ulteriore rinvio. Weekly Shonen Jump riuscirà a convivere con l'epidemia?