Quanti volumi ha Fullmetal Alchemist? Tutto sul manga di Hiromu Arakawa

Andato in scena tra il 2000 e il 2010, Fullmetal Alchemist è un manga leggendario e con pochi rivali nel panorama shonen. Il genio di Hiromu Arakawa ha regalato ai lettori ben 108 capitoli di storia a cui si sono aggiunti nel corso del tempo vari speciali, sia con natura di approfondimento che comica.

Ma in totale quanti volumi ha Fullmetal Alchemist? Facciamo un'analisi di tutte le edizioni proposte tra Italia e Giappone per capire qual è la risposta.

Partiamo naturalmente dall'edizione originale, i famosi tankobon: in Giappone, Square Enix ha raccolto i 108 capitoli in 27 volumi, che sono poi stati riportati in modo uguale in Italia. Nel nostro paese, tuttavia, la stessa edizione tankobon è stata poi riproposta anche nelle collane Gold e Gold Deluxe da Panini Comics, che sempre in 27 volumi presentava la storia in un formato più grande e con sovracopertina. Pur non facente parte della storia originale, in Giappone è stato pubblicato un ulteriore fascicolo "Fullmetal Alchemist volume – Tabidachi no mae ni" numerato come 11.5 e regalato ai giapponesi che sarebbero andati a vedere al cinema il film Fullmetal Alchemist: la Sacra Stella di Milos.

C'è poi l'edizione kanzenban che in Giappone fu pubblicata tra il 2011 e il 2012. Questa è composta da 18 volumi totali, con ognuno di essi contenente all'incirca un volume e mezzo del manga originale. Con nuove copertine e dimensioni, l'edizione Perfect di Fullmetal Alchemist arriverà anche in Italia sempre con Panini Comics nel corso del 2021.

Dopo aver terminato Silver Spoon, al momento Hiromu Arakawa è al lavoro su The Heroic Legend of Arslan.