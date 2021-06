Quanti volumi di Jujutsu Kaisen sono usciti? Il punto sul manga in Italia

In Giappone, la rivista Weekly Shonen Jump pubblicò il 5 marzo 2018 il primo capitolo di Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami che fin da subito riscosse un buon successo. Come di consueto, le storie pubblicate sulla rivista sono state raccolte nei tankobon, i classici volumi da libreria, di cui il primo è stato lanciato il 4 luglio 2018.

Al momento, Shueisha raccolto la maggior parte dei capitoli in 16 tankobon, l'ultimo dei quali è stato pubblicato nella prima settimana di giugno 2021. Ma qual è lo stato della pubblicazione di Jujutsu Kaisen in Italia? Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione di Planet Manga.

L'editore nostrano annunciò Jujutsu Kaisen durante il Napoli Comicon 2019 per pubblicare il primo volume qualche mese dopo. Jujutsu Kaisen volume 1 arrivò infatti il 31 ottobre 2019 in occasione di Lucca Comics and Games con una tripla edizione: la normale, la variant e la early access. Da lì in poi, Planet Manga ha continuato a pubblicare l'opera con cadenza bimestrale, fermandosi soltanto in parte a causa della pandemia da Covid-19 nella prima metà del 2020.

Al momento, la casa editrice ha pubblicato otto volumi di Jujutsu Kaisen, l'ultimo dei quali è stato reso disponibile a fine maggio 2021. In aggiunta va però considerato che Planet Manga ha già pubblicato il volume 0 di Jujutsu Kaisen, relativo agli eventi prequel che saranno argomento del nuovo lungometraggio di Studio MAPPA.

Di conseguenza, la pubblicazione di Planet Manga ha già coperto le storie raccontate nella prima stagione dell'anime e del futuro film della serie.