I volumi manga più venduti nel 1° semestre 2023: Blue Lock domina, ma vince ONE PIECE

Ormai i manga battono i comics anche in occidente. Il fumetto giapponese spopola ovunque. Naturalmente, in patria è tutt'altro paio di maniche dato che questo genere di intrattenimento permea fin nelle radici la società, e questo si nota nettamente nei dati dell'azienda Oricon, che ha presentato i volumi più venduti di questa prima metà di 2023.

Ecco la top 50 dei volumi più venduti in Giappone nel primo semestre del 2023:

ONE PIECE 105 - 1.758.255 Jujutsu Kaisen 21 - 1.553.984 Jujutsu Kaisen 22 - 1.318.536 Spy x Family 11 - 1.177.254 Tokyo Revengers 31 - 846.297 My Hero Academia 37 - 726.883 Chainsaw Man 13 - 698.001 Kingdom 67 - 618.955 Vita da Slime 22 - 529.770 Blue Lock 22 - 518.277 Kingdom 68 - 517.986 Tokyo Revengers 30 - 482.942 Chainsaw Man 14 - 479.266 Kaiju No. 8 9 - 453.197 The First Slam Dunk re:Source - 448.680 Blue Lock 23 - 445.253 Do Not Say Mystery 12 - 435.559 Detective Conan 103 - 397.185 ONE PIECE 104 - 360.601 I diari della speziale 11 - 350.781 Blue Lock 12 - 349.636 Blue Lock 13 - 347.432 Blue Lock 21 - 346.093 Chainsaw Man 12 - 343.271 Blue Lock 14 - 342.045 Vita da slime 23 - 341.700 Blue Lock 15 - 338.153 Blue Lock 1 - 336.684 Blue Lock 20 - 336.353 Blue Lock 17 - 334.517 Blue Lock 16 - 334.407 Blue Lock 19 - 333.215 Blue Lock 18 - 331.572 Blue Lock 11 - 330.785 Blue Lock 2 - 324.266 Blue Lock 10 - 320.728 Blue Lock 9 - 317.909 Blue Lock 8 - 314.593 Blue Lock 3 - 312.619 Blue Lock 6 - 311.088 Blue Lock 7 - 309.551 Spy x Family 10 - 305.538 Blue Lock 5 - 305.063 Blue Lock 4 - 304.220 Record of Ragnarok 17 - 283.589 Frieren: Dopo la fine del viaggio 10 - 281.931 Chainsaw Man 6 - 279.005 Chainsaw Man 7 - 276.980 Chainsaw Man 5 - 275.786 Chainsaw Man 10 - 275.439

Il re incontrastato della classifica è indubbiamente Blue Lock, che ha il maggior numero di volumi in elenco. Se sommati insieme, la serie ha venduto tantissimo e non a caso il manga è il più venduto di questo primo semestre del 2023. Tuttavia, sui singoli volumi la vittoria va a ONE PIECE, seguito a stretto giro da Jujutsu Kaisen che si conferma ancora una volta uno dei manga di Weekly Shonen Jump più in forma.

Da non sottovalutare comunque manga del calibro di Chainsaw Man, che ha vissuto una nuova primavera grazie all'anime, Spy x Family, Tokyo Revengers e My Hero Academia. E voi vi aspettavate di vedere questi numeri?