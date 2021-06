Quanti volumi ci sono di ONE PIECE? A che punto è il manga in Italia e Giappone

ONE PIECE viene pubblicato in Giappone dal 1997 su Weekly Shonen Jump. Come ormai è noto, nel paese del Sol Levante i manga vengono distribuiti in due modi: dapprima i singoli capitoli vengono pubblicati su una rivista contenitore insieme alle produzioni di altri mangaka, e soltanto dopo un certo numero di capitoli vengono raccolti in volumi.

Con quasi 25 anni sulle spalle e un numero di capitoli che supera i 1000, ovviamente ONE PIECE ha anche tantissimi tankobon. Ma a che punto è il manga in Italia e Giappone? Analizziamo le ultime uscite per chiarire le ultime situazioni.

Partiamo naturalmente dalla patria di ONE PIECE, il paese dell'Estremo Oriente dove ha battuto tantissimi record. A inizio giugno 2021 Shueisha ha pubblicato il volume 99 di ONE PIECE, rivelando che ci sarà una copertina componibile con quelle del volume 100 e 101, programmando quindi già le uscite dei prossimi due tankobon.

E in Italia invece? Star Comics è poco più indietro con le uscite della prima edizione, avendo in programma di pubblicare il numero 98 a inizio luglio. Tuttavia la casa editrice ha già divulgato la presenza di un'edizione speciale dello stesso volume e che avrà una copertina componibile con quella di un'edizione speciale del tankobon 99. La ONE PIECE Celebrary Edition 98 sarà pubblicata il 25 agosto 2021.

Com'è ben noto però, nel nostro paese è in corso anche un'altra versione, la ONE PIECE New Edition, che Star Comics mantiene leggermente più indietro rispetto all'edizione originale. Al momento, il volume 88 di quest'edizione è stato l'ultimo pubblicato, mentre l'89 è previsto per agosto.

Ricordiamo che i capitoli di ONE PIECE sono disponibili anche in simulpub in inglese e spagnolo su MangaPlus, piattaforma gratuita di Shueisha in continua crescita.