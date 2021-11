I volumi più venduti nel 2021 in Giappone: Demon Slayer trionfa, crollo ONE PIECE

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un terremoto nel settore manga giapponese, con Demon Slayer arrivato a essere il manga più venduto del 2020, distruggendo ONE PIECE dopo anni e anni di dominio di quest'ultimo. Il 2021 ha presentato una solfa simile, con la top 10 dei manga più venduti in Giappone che ha riservato tantissime sorprese.

Anche sul settore dei singoli volumi le classifiche sono molto diverse dal solito. Ecco la top 50 dei volumi più venduti in Giappone nel 2021.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #23 (5,171,440) Kimetsu no Yaiba Gaiden (2,374,621) Jujutsu Kaisen #14 (2,312,250) Jujutsu Kaisen #15 (2,306,950) Jujutsu Kaisen #16 (2,098,087) ONE PIECE #98 (2,018,042) Jujutsu Kaisen 0 (1,930,831) ONE PIECE #99 (1,863,574) ONE PIECE #100 (1,839,886) Jujutsu Kaisen #13 (1,772,617) Jujutsu Kaisen #09 (1,772,331) Jujutsu Kaisen #08 (1,770,228) Jujutsu Kaisen #01 (1,765,995) Jujutsu Kaisen #12 (1,759,287) Jujutsu Kaisen #10 (1,749,558) Jujutsu Kaisen #11 (1,748,084) Jujutsu Kaisen #02 (1,732,361) Jujutsu Kaisen #07 (1,710,326) Jujutsu Kaisen #04 (1,705,266) Jujutsu Kaisen #03 (1,702,581) Kimetsu no Yaiba Official Fanbook vol. 2 (1,700,316) Jujutsu Kaisen #06 (1,694,028) Jujutsu Kaisen #05 (1,688,854) Jujutsu Kaisen #17 (1,628,943) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #22 (1,340,233) L'Attacco dei Giganti #33 (1,256,922) SPY × FAMILY #06 (1,229,131) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #19 (1,158,245) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #18 (1,157,633) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #20 (1,130,381) L'Attacco dei Giganti #34 (1,130,084) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #17 (1,126,783) Tokyo Revengers #20 (1,120,166) Tokyo Revengers #21 (1,120,099) Tokyo Revengers #22 (1,118,301) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #16 (1,108,786) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #12 (1,105,368) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #15 (1,101,933) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #14 (1,101,695) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #13 (1,096,733) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #21 (1,094,916) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #11 (1,092,871) SPY × FAMILY #07 (1,091,534) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #08 (1,085,896) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #09 (1,085,381) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #10 (1,081,922) Kaiju no.8 #01 (1,079,348) Tokyo Revengers #01 (1,076,549) Tokyo Revengers #09 (1,065,200) Tokyo Revengers #10 (1,058,431)

I dati raccolti dall'azienda Oricon vanno dal 23 novembre 2020 al 21 novembre 2021, coincidente con l'anno editoriale giapponese, che da questa settimana entra nel 2022. Come si può notare, sono tre titoli principali in classifica: Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Tokyo Revengers. Se il primo è ancora sulla scia spropositata dello scorso anno, gli altri due hanno fatto tesoro degli anime in arrivo. Non manca poi ONE PIECE in classifica, con numeri e posizioni di molto inferiori rispetto agli anni precedenti, oltre i recenti successi Spy x Family e Kaiju #8.

In aggiunta, questa è la prima top 50 in cui tutti i volumi segnalati hanno venduto almeno un milione di copie. Un risultato che dimostra quanto è cresciuto il mercato dei manga negli ultimi anni. Qui la classifica dei volumi del 2020 per un metro di paragone.