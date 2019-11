Vorreste un auto customizzata a tema Neon Genesis Evangelion?

Lo strepitoso successo di Neon Genesis Evangelio non è mai davvero morto e anzi, tutt'oggi è ben palpabile nei fan dell'opera. La creatura di Hideaki Anno, infatti, non è stata solo un punto di svolta all'interno dell'industria, ma è ancora capace di fare le scarpe a tante serie odierne, una prova di forza più unica che rara.

Tra l'altro, nel corso di questi ultimi mesi, Neon Genesis Evangelion è anche finito nell'occhio del ciclone qui in Italia a causa di un nuovo adattamento che non ha saputo convincere quasi per nulla il pubblico, il quale ha mostrato con forza il suo disappunto, segno ancor più palese di quanto la produzione sia giustamente ancora molto forte.

Vista l'imponenza del franchise, non di rado capita d'assistere a qualche curiosa iniziativa che riesce a catturare l'interesse del pubblico, idee più o meno riuscite che comunque fanno sempre centro nei loro obiettivi. Questo è anche il caso di quanto recentemente avvenuto sul profilo Twitter EvaMonkey, lì dove l'utente ha pubblicato alcuni link - che potete trovare a fondo news - dove è stata messa in vendita un'auto. Attenti però, poiché non stiamo parlando di un veicolo come tanti. Quella messa in vendita fu infatti il veicolo che andò a comporre parte di una campagna marketing per la serie, un oggetto di culto per vari utenti che vedono in questo mezzo customizzato a tema Neon Genesis Evangelion un pezzo da collezione.

Il veicolo, messo in vendita tramite una vera e propria asta, sarà dato a colui che offrirà di più (il prezzo di partenza sono 600.000 yen, poco meno di 5.000 euro), e tutto il ricavato sarà dato in beneficenza, una simpatica idea per fare del bene e per rendere felice qualche collezionista particolarmente affezionato all'opera.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Neon Genesis Evangelion è attualmente disponibile su Netflix, seppur per ora sia assente il doppiaggio italiano.