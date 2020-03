Vuoi rivivere il combattimento contro Broly dagli occhi di Goku? Ci pensa un'artista

Il buon vecchio Dragon Ball, l'opera magna del maestro Akira Toriyama, non si smentisce mai e anche dopo anni dal suo debutto, rimane costantemente tra le serie più seguite ma, cosa ancor più incredibile, nei cuori e nella mente degli appassionati. Guardate sul web per accorgervene, per scovare la quantità enorme di fan art e altri omaggi.

Spesso ti mostriamo illustrazioni mozzafiato, e oggi è proprio quel giorno. Sicuramente conoscerai Broly. Lo conoscerai anche se non segui Dragon Ball, perché è un personaggio tanto leggendario, che non si può non conoscere. Apparso per la prima volta in forma non canonica in un film sulla serie Z, ha subito conquistato i cuori di tutti i fan per la sua originalità e la sua forma leggendaria come Super Saiyan. È stato tanto apprezzato che, con la serie di Dragon Ball Super, è stato decido di fare un film ufficiale incentrato proprio sulla figura del Saiyan Leggendario, rendendolo così, una volta per tutte, canonico.

Sebbene l'ultimo film uscito è stato acclamato da pubblico e critica, la prima apparizione di Broly e il primo combattimento che ha consumato con Goku è rimasto impresso nei fan. E oggi noi vogliamo ricordarti l'epicità di quello scontro, mostrandoti una fan art sublime, una vera e propria gioia per gli occhi (e non si sta esagerando), che ritrae un'immagine famosa in cui Broly tiene per la testa un Goku mal ridotto. Ma se hai sempre visto la scena dall'esterno, quindi da una prospettiva alla terza persona, adesso la rivivrai dagli occhi di Goku.

Il disegno, ideato dall'artista di Twitter ruto830, come puoi vedere tu stesso qui in calce all'articolo, è una vera e propria opera d'arte. Un piccolo gioiellino di quelli rari. Guardandolo sembra proprio di essere il nostro eroe, con gli occhi stanchi e semichiusi, a osservare il braccio che ci regge la testa steso davanti e sullo sfondo il ghigno soddisfatto e malefico di un Broly fuori controllo.

Cosa ne pensi dell'illustrazione, credi anche tu sia qualcosa di fantastico? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

La piccola Chichi di Dragon Ball prende vita grazie a una cosplayer.