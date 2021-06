Che vuol dire Saint Seiya? Alla scoperta del titolo originale dei Cavalieri dello Zodiaco

Li conosciamo tutti come Cavalieri dello Zodiaco, nome figlio di quel doppiaggio e adattamento degli anni '90 di casa Mediaset. Ormai tutti identifichiamo quel cavaliere con la maglietta rossa e il copricapo equino come Pegasus, e così via tutti gli altri ragazzi che lottano per difendere Lady Isabel.

Eppure in originale i nomi di questi personaggi de I Cavalieri dello Zodiaco sono diversi. E non è solo il nome dei giovani protagonisti ad essere cambiato, bensì quello del manga stesso. I Cavalieri dello Zodiaco infatti non è una traduzione del titolo originale, Saint Seiya. Cosa significa di preciso Saint Seiya? Vediamolo insieme analizzando il titolo originale.

In giapponese il titolo è 聖闘士星矢 che noi leggiamo Saint Seiya, come indicazione dell'autore che ne ha forzato la lettura tramite furigana scrivendo セイントセイヤ (Seinto Seiya in katakana, l'alfabeto giapponese utilizzato per emulare i suoni occidentali e inglesi in primis), ma che in realtà si leggerebbe come Seitoshi Seiya.

A prescindere dalla lettura imposta, il risultato non cambia: il primo termine 聖闘士 è un riferimento a un guerriero sacro, che Kurumada decise per una semplice scelta sonora di chiamare Saint, mentre il secondo termine 星矢 è il nome del protagonista. Come accade spesso in Giappone, il nome dei personaggi viene spesso costruito in modo che i suoi kanji abbiano un significato particolare. Non è un caso se il nome di Seiya sia composto dalle parole stella e freccia, un chiaro riferimento al potere tratto dalla costellazione di Pegasus e al suo attacco a distanza fulmineo.

Nelle edizioni occidentali, questi termini sono stati però modificati. Se per un occidentale a un guerriero è più associabile la parola cavaliere invece che santo. Ragionamento che ha una sua logica d'adattamento e per questo potremmo tradurre il nome del manga come Seiya il Cavaliere Sacro.