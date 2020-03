Quanto tempo ci vuole per guardare tutto l'anime di ONE PIECE?

ONE PIECE è un manga che dura da anni ed è arrivato quasi alle porte dei 1000 capitoli. Un traguardo sensazionale e l'anime non è di certo da meno. Pur essendo indietro rispetto alle uscite del manga, l'anime di ONE PIECE è arrivato all'episodio 925 e va in onda quasi ininterrottamente da ben venti anni.

Una mole di episodi davvero esagerata che però è necessaria vedere a fondo dato che ONE PIECE non è un anime episodico o in cui si possono tranquillamente perdere dei pezzi. Ci sono tante trame e sottotrame nell'opera nata dal genio di Eiichiro Oda, ma quanto tempo ci vorrebbe per poter guardare l'anime dal primo episodio del 1999 all'ultimo pubblicato di questa settimana?

Considerato che gli episodi di ONE PIECE hanno una durata di circa 24 minuti, con opening, ending, riassunti e anticipazioni incluse, moltiplicando 24 per 925 si ottiene ben 22200 minuti, ovvero 15,41 giorni. Poco più di due settimane anche se sarebbe necessario non dormire, lavorare o staccare in alcun modo dagli episodi. Con la quarantena da Coronavirus a disposizione, un fan accanito potrebbe quindi recuperare tutto l'anime di ONE PIECE in poco più di un mese, includendo anche gli episodi che uscirebbero durante questo lungo binge watching.

Siete abbastanza coraggiosi per gettarvi in un'impresa simile? Intanto Sanji ha visto realizzarsi un sogno grazie all'episodio 925 di ONE PIECE.