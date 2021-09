Quanto tempo ci vuole per guardare Bleach? Il tempo per fare una maratona dell'anime

Bleach è uno degli anime simbolo del nuovo millennio. Insieme a Naruto e ONE PIECE compone i famosi big three, ovvero uno dei tre brand di casa Shueisha che ha raggiunto un ottimo successo nella prima decade degli anni 2000. Anche se l'anime si è concluso nel 2012, i fan lo ricordano ancora con tutti i suoi momenti epici.

In Italia l'anime di Bleach continua su Amazon Prime Video, che pubblica circa una stagione al mese. Con i suoi 366 episodi ci vorrà un po' di tempo per vedere tutta la serie al completo sul portale della piattaforma, e ci vorrà tempo anche per vederli tutti. Se si volesse fare una maratona di episodi di Bleach, quanto tempo ci vorrebbe?

Gli episodi di Bleach sono 366, non pochi considerata anche la durata nominale di 24 minuti, comprendendo quindi anche opening ed ending. Stiamo quindi parlando di 8784 minuti totali, che coincidono a 146 ore o 6,1 giorni complessivi. Una settimana con una maratona di Bleach non stop e l'anime è completo.

Molti di questi però sono filler, ben 163, che poi vengono affiancati da altri soltanto parzialmente filler. Volendo escludere gli episodi completamente filler, avremmo invece un conteggio totale di 3,38 giorni necessari per vedere Bleach.

In ogni caso bisognerà attendere che Amazon Prime Video renda disponibile tutta la serie doppiata sulla sua piattaforma prima di lanciarsi in questa importante maratona.