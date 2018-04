VVVVID ci aggiorna su giorno e ora di simulcast per Steins;Gate 0 e Dorei-Ku The Animation

Il catalogo di anime di VVVVID è in costante aggiornamento, soprattutto in questi giorni di debutto di tantissime serie previste per la primavera 2018. In queste ore la piattaforma streaming ci ha aggiornato su date e orari di messa in onda del simulcast per Steins;Gate 0 e Dorei-ku The Animation.

Per Steins;Gate 0, prequel dell'acclamato Steins;Gate disponibile su Netflix, la data da segnare sul calendario è giovedì 12 aprile: il primo episodio dell'anime sarà disponibile in streaming a partire dalle ore 18:00, con un episodio a settimana ogni giovedì. Ecco la sinossi proposta da VVVVID:

Okabe ha fallito. Siamo nella linea di universo β, dove Kurisu Makise non esiste: è morta il 28 Luglio 2010. Di conseguenza, lo scienziato pazzo Kyoma Hooin è svanito, lasciando il posto a un uomo scoraggiato, che fa di tutto per non confrontarsi con i ricordi. A scuoterlo sarà l'incontro con un conoscente di Kurisu. Scoprirà l'esistenza di una macchina in grado di conservare la memoria umana, un sistema per risvegliare ricordi e per avviare una catena di eventi a cui sarà difficile porre rimedio.

Passando invece a Dorei-ku The Animation, serie di animazione tratta dal manga intitolato I Miei 23 Schiavi (Dorei-ku: Boku to 23-nin no Dorei), di Shinichi Okada e Hiroto Ouishi, la data fissata per il simulcast dell'episodio 1 è il 13 aprile, venerdì prossimo, sempre a partire dalle ore 18:00, con una nuova puntata ogni venerdì. Ecco la sinossi:

Hai mai pensato di rendere qualcuno il tuo schiavetto personale? L'SCM è un dispositivo che ti consente di piegare la volontà di chiunque, come te, lo indossi. Ma uno dei due deve prevalere sull'altro, costi quel che costi: solo così è possibile la dominazione completa dell'altro. Quali saranno gli effetti di questo scontro di volontà?

Quale di questi due anime seguirete? O c'è altro, nel calendario delle uscite simulcast primaverili su VVVVID, che attendete?