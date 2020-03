VVVVID alza il sipario sugli eroi più forti con My Hero Academia 4x24

Ne hanno passate tante i giovani protagonisti di My Hero Academia in questa quarta stagione. Deku ha ottenuto altre esperienze che gli saranno utili nella sua carriera da eroe, ma si è anche imposto degli obiettivi come ottenere il sorriso di Eri, impresa riuscita con lo scorso episodio che ha chiuso il Festival Culturale.

E ora cosa attende Midoriya e gli altri ragazzi? Sembra che per il momento si allontanerà la scena dalla loro vita scolastica in modo tale da osservare un altro scorcio del mondo di My Hero Academia, quello degli eroi professionisti. Infatti, nella puntata 24 di My Hero Academia stagione 4 ci sarà una grande sfilata di eroi in occasione della classifica semestrale giapponese. Chi sarà l'eroe più forte, quello più apprezzato, il volto nuovo?

Sta quindi per calare il sipario su questa stagione di My Hero Academia. Dopo l'episodio 25 in arrivo il prossimo sabato 4 aprile, dovremo infatti salutare almeno per il momento la versione animata di Izuku Midoriya e degli altri aspiranti eroi della Yuei. Tuttavia, l'anime potrebbe rinnovarsi a breve: è stato già annunciato sulla rivista Weekly Shonen Jump che ci saranno importanti novità e queste potrebbero coincidere con la rivelazione di My Hero Academia stagione 5.