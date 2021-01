VVVVID annuncia due aggiunte per il catalogo invernale, arriva The Promised Neverland 2!

The Promised Neverland 2, prosieguo dell'eccezionale anime di CloverWorks tratto dal manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, arriverà presto in streaming legale su VVVVID insieme a un'altra serie tanto attesa, Kemono Jihen. I due anime si aggiungeranno al ricchissimo palinsesto invernale nei prossimi giorni, e ci terranno compagnia fino al mese di marzo.

The Promised Neverland 2 sarà composto da un solo cour, e il primo episodio è stato trasmesso in Giappone poche ore fa. La prima stagione di Kemono Jihen, anch'essa composta da soli 12 episodi, prenderà invece il via il prossimo 10 gennaio. VVVVID non ha ancora annunciato la data di uscita dei due anime, ma ha confermato che maggiori informazioni saranno rivelate il più presto possibile.

Il palinsesto invernale della piattaforma streaming si arricchisce quindi con altre due serie di grande spessore, che saranno trasmesse di pari passo con la stagione finale de L'Attacco dei Giganti. Vi ricordiamo che tra le altre novità spiccano anche Goblin Slayer, Made in Abyss e Sword Art Online, ora disponibili con il doppiaggio italiano.

E voi cosa ne pensate? Seguirete entrambe le serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui aveste già letto il manga, poi, vi consigliamo di non perdervi comunque l'adattamento anime, visto che seconda quanto dichiarato dall'autore Kaiu Shirai The Promised Neverland 2 includerà scene originali.