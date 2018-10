VVVVID annuncia i simulcast di Sword Art Online: Alicization e Goblin Slayer

Dal momento che VVVVID in passato aveva trasmesso in simulcast le prime serie di Sword Art Online, erano in molti a interrogarsi circa il mancato annuncio di Sword Art Online: Alicization da parte della nota (e gratuita) piattaforma di streaming... Ebbene, il simulcast si farà eccome, ma VVVVID non ha annunciato solo la nuova serie di SAO...

Secondo quanto annunciato direttamente sulla pagina Facebook della piattaforma, il nuovo palinsesto autunnale 2018 di VVVVID ci proporrà - già da domani - il primo episodio di Tokyo Ghoul:re - Seconda Stagione (ore 18:00 circa), seguito a ruota libera dalle prime puntate di Sword Art Online: Alicization (21:00) e Goblin Slayer.

Sinossi ufficiale di Sword Art Online: Alicization

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”

Sinossi ufficiale di Goblin Slayer

“Una giovate sacerdotessa ha formato il suo primo party, ma questo si è ritrovato quasi immediatamente in difficoltà. È il Goblin Slayer a correre in suo soccorso - un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sterminio dei goblin, con ogni mezzo necessario. E quando cominciano a circolare le voci delle sue imprese, non c’è modo di prevedere cosa potrebbe succedere…”

Sinossi ufficiale di Tokyo Ghoul:re

“Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero...”

E voi, cosa ne pensate delle nuove proposte di VVVVID? Le seguirete tutte?