VVVVID apre la nuova fase di My Hero Academia 4 con l'episodio 18

La prima metà della quarta stagione di My Hero Academia ha visto protagonista unicamente Overhaul e la sua organizzazione, lo Shie Hassaikai. Tuttavia ormai è stata archiviata quella fase, permettendo all'anime di poter osservare più archi narrativi negli ultimi 12 episodi. Con My Hero Academia 4x18 sta proprio per aprirsi un nuovo racconto.

Bakugo e Todoroki sono tornati dalla loro lezione di recupero per poter affrontare nuovamente l'esame per la licenza provvisoria. Terminata la breve parentesi del duo, si torna quindi alle lezioni della Yuei che più volte sono state lo scenario di My Hero Academia. I ragazzi devono prepararsi a un nuovo periodo scolastico che vedrà tenersi anche un'importante manifestazione scolastica: il Festival Culturale.

My Hero Academia 4x18 ci farà entrare proprio nel pieno di questo progetto. Su VVVVID è stato caricato alle ore 20:00 l'episodio in questione con sottotitoli in italiano, che si intitola appunto "Il festival culturale". Deku e i suoi compagni di classe della 1-A devono scegliere come esibirsi per fare in modo da non distogliere l'attenzione dalle altre sezioni, ma sembra che un pericolo si stia per abbattere di nuovo sulla società nel frattempo: alla polizia stanno visionando un filmato apparso in rete con un misterioso criminale.