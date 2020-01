Su VVVVID è disponibile My Hero Academia 4x15 con i traumi del post battaglia

Escluso il primo episodio filler, tutta la trasmissione di My Hero Academia stagione 4 ha raccontato l'arco dello Shie Hassaikai, una fase dell'opera di Kohei Horikoshi incentrata sulla battaglia tra gli eroi professionisti e il gruppo di Kai Chisaki. Essendo stato il primo coinvolgimento nel mondo reale, Izuku e gli altri sono rimasti scossi.

Le battaglie che hanno dovuto sopportare nel corso degli ultimi episodi di My Hero Academia hanno infatti avuto ricadute, leggere sotto il fronte fisico ma gravi su quello psicologico, in particolare per la perdita di Sir Nighteye e della sparizione del quirk di Mirio Togata.

L'episodio 4x15 di My Hero Academia racconta proprio questa tematica. Disponibile dalle ore 20:00 sulla piattaforma streaming VVVVID con sottotitoli in italiano, la puntata si concentra sul superamento degli ultimi eventi da parte di Izuku, Ochaco, Tsuyu e Kirishima. L'esperienza col tirocinio si è conclusa e dovranno capire come far fronte alle peripezie del mondo reale in futuro.

Intitolato "Braci quiescenti", l'episodio di My Hero Academia è basato sull'omonimo capitolo del manga, ovvero il 163 incluso nel tankobon 18. Completato quest'ultimo episodio però giunge il momento di affacciarsi sul secondo arco narrativo di My Hero Academia stagione 4, con nemici e situazioni del tutto nuove.