VVVVid inserisce Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio

La seconda parte dell'arco "Alicization" del famoso Sword Art Online prosegue. Dopo aver debuttato agli inizi del mese di ottobre, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sta ponendo, mattone dopo mattone, le basi della guerra che comporrà i prossimi episodi.

Nell'episodio 5 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha visto Alice tornare alla capitale. Dopo un litigio con Eldrie, Bercoulli acconsentirà a lasciare nelle sue mani Kirito. Sorprendentemente, il ragazzo possiede ancora la capacità di reagire agli attacchi. Il protagonista di SAO viene poi lasciato a Tiese e Ronye, affiancati da Fanatio. Quest'ultima ringrazia Kirito per il combattimento che i due ebbero e dove l'eroe non si trattenne contro Fanatio nonostante fosse una donna. Conclusa questa fase, si entra nella guerra: i nemici hanno forze superiori di almeno 17 volte, la strategia ideata avrà qualche effetto?

La storia prosegue con l'episodio 6 Sword Art Online: Alicization - War of Underworld pubblicato su VVVVid alle ore 21:00 di oggi 16 novembre. Intitolato "La battaglia dei cavalieri", la puntata è disponibile con sottotitoli in italiano e obbligherà i protagonisti a lanciarsi ancora una volta in prima linea per contenere le ondate nemiche.