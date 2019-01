VVVVID.it annuncia il simulcast in esclusiva di The Promised Neverland!

The Promsied Neverland è uno degli anime di punta del 2019 ed esordirà tra pochi giorni in Giappone. In questi minuti VVVVID.it, in collaborazione con Dynit, ha annunciato il simuclast in esclusiva della serie!

L'annuncio è arrivato dai canali social di VVVVID.it, che ha svelato durante l'ultim'ora la piacevole sorpresa per tutti gli appassionati dell'anime. Il simulcast di The Promise Neverland inizierà giovedì 10 gennaio alle ore 20:00 e proseguirà per tutto il corso della trasmissione della prima stagione ogni giovedì sera.

Il simulcast sarà disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano, ma non è da escludere che VVVVID.it e Dynit collaborino per effettuare il doppiaggio della produzione in lingua nostrana, com'è avvenuto per altri prodotti di punta come Tokyo Ghoul, L'Attacco dei Giganti e molti altri.

The Promised Neverland è un manga shonen di Kaiu Shirai e Posuka Demizu (l'edizione italiana è curata da J-POP Manga) e ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2016 classificandosi come una vera e propria hit da oltre 2 milioni di copie vendute.

Siete contenti di questo nuovo annuncio? L'anime di CloverWorks è una delle proposte più interessanti per l'anno corrente.